МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе. По какой именно уголовной статье разыскивается Волобуев* — неизвестно.

Игорь Волобуев* родился в городе Ахтырка Сумской области Украины. После окончания Московского института нефти и газа в 1989 году остался жить в Москве. В интервью «Голосу Америки»* он рассказывал, что проработал в «Газпроме» и Газпромбанке 23 года.

В апреле 2022 года Волобуев* объявил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону. В разговоре с изданием Deutsche Welle* он написал, что вступил в «Легион “Свобода России”»**, поскольку, по его словам, это «единственная возможность гражданину России попасть в ВСУ».

В августе 2023 года Волобуев* получил награду Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Золотой крест», об этом он рассказал на своей странице в Facebook*** и приложил соответствующие снимки. Согласно опубликованным кадрам, награду бывшему вице-президенту Газпромбанка президент Украины Владимир Зеленский подписал 23 июля 2023 года. В разговоре с изданием Postimees Волобуев* рассказал, что получил награду «за успешное выполнение боевых задач». «Золотым крестом» награждают военных рядового и сержантского состава ВСУ.

В октябре 2023 года Минюст России внес Волобуева* в реестр иностранных агентов.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** организация признана террористической и запрещена в России

*** деятельность Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена