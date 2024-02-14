МВД России объявило в розыск бывшего футболиста Евгения Савина — владельца футбольного клуба «Красава» и одноименного YouTube-канала. Это следует из базы данных ведомства.

Савин разыскивается по уголовной статье, но не указано, по какой именно. Источник РИА Новости сообщал в сентябре 2023 года, что в отношении Савина возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии.

Проверку организовали из-за апрельского интервью блогера журналистке Ксении Собчак, в котором Савин высказывался против военных действий на Украине.

В феврале прошлого года Тверской суд Москвы назначил экс-футболисту штраф в размере 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Согласно материалам административного дела, в декабре 2022 года Савин разместил на YouTube видеообращение, «направленное на негативное отношение» к военной операции. Речь идет о ролике с украинскими футболистами, которые высказывались о действиях российской армии на Украине.

После начала боевых действий Савин с семьей уехал из России на Кипр и зарегистрировал там свой футбольный клуб «Красава». В разные годы экс-футболист выступал за пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов» и тульский «Арсенал».