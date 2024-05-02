МВД России объявило в розыск бывшего министра юстиции Украины и экс-члена украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Павла Петренко, следует из базы ведомства. В карточке указано, что он разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

В декабре 2023 года Следственный комитет (СК) России заочно предъявил Петренко обвинения в принятии «преступных решений» о начале антитеррористической операции (АТО — так на Украине официально называют боевые действия в Донбассе в 2014-2018 годах) в Донецкой и Луганской народных республиках.

Павел Петренко занимал пост министра юстиции Украины с февраля 2014 по август 2019 года. Ранее он был членом общественной организации и политической партии «Народный фронт», а также народным депутатом Верховной рады VII и VIII созывов. Какие именно решения, связанные с АТО, принимал Петренко — не уточняется.

Аналогичные обвинения предъявили бывшему первому вице-премьеру Украины Виталию Яреме.

По версии следствия, в результате их действий в период с 2014-го по 2019 год были ранены и погибли более 2 тыс. человек, в том числе 56 детей. Повреждения получили 450 объектов гражданской и критической инфраструктуры, добавили в ведомстве.

В конце марта генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что увидеть западных и украинских политиков на скамье правосудия «пока нереалистично», однако Москва намерена передать все собранные материалы для рассмотрения «в справедливом суде». Таким образом он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о привлечении к ответственности иностранных политиков, против которых возбуждены уголовные дела.

«Необходимо собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей. Чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности», — пояснил Краснов.

Он добавил, что существует «принцип неотвратимости наказания» — в дальнейшем Россия представит все собранные материалы «мировой общественности», застолбив таким образом юридически значимые обстоятельства «на века». По мнению генпрокурора, «это будет уже скоро».