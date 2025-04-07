Бывший владелец АО «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск, следует из базы МВД России. На сайте ведомства не уточняется, по какой именно уголовной статье разыскивают Кондрашева.

«Кондрашев Петр Иванович. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы МВД.

Как пишет телеграм канал Baza, в отношении Кондрашева возбуждены уголовные дела, которые могут быть связаны с акциями СМЗ, — о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

«Вместе с Кондрашевым по делу проходят другой бывший акционер завода Игорь Пестриков и другие неустановленные лица», — говорится в сообщении.

Baza упоминает постановление арбитражного суда Уральского округа, из которого следует, что более 57% акций завода перешло под управление лиц, «конечным бенефициаром которых выступает Кондрашев».

«При этом, судя по материалам дела, сам Кондрашев является налоговым резидентом Австрии», — уточняют авторы канала.

22 марта 2024 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании у частных инвесторов в пользу государства оставшихся 10,5% акций «Соликамского магниевого завода». В результате акций лишились более двух тысяч владельцев активов. Среди них оказались сотрудники завода, которые получили ценные бумаги за годы работы на предприятии. Частные инвесторы и их несовершеннолетние наследники также потеряли доступ к ценным активом, которые они приобрели во время торгов.

В 2021 году начался судебный процесс из-за акций СМЗ. Тогда Генпрокуратура обратилась в суд с требованием изъять в пользу государства 89,5% акций предприятия. На тот момент основную часть ценных бумаг делили между собой четыре крупных акционера — Сергей Кирпичев, Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. По мнению прокуратуры, решение о приватизации завода в 1990-е годы было принято неуполномоченным органом, а потому не является законным.

Приватизация «Соликамского магниевого завода» проходила в период с 1992 по 1996 годы. Заявку о приватизации направил коллектив завода по итогам общего собрания: на предприятии было создано акционерное общество, 51% которого получил коллектив, а 49% — областной фонд имущества. Впоследствии фонд продал свой пакет.