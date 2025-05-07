МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги* Александра Габуева**. Об этом говорится в карточке в базе розыска.

На сайте ведомства сказано, что Габуев**, русский по национальности, родившийся в Москве 10 марта 1985 года, разыскивается по статье УК. По какой именно, в базе не сказано.

Александр Габуев** — журналист и китаевед. Ему 40 лет. В 2007 году он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, бакалавр по направлению «история Китая», в 2009 году получил степень магистра по истории Китая. В 2013 году окончил НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «фондовые рынки и инвестиции».

До прихода в Московский центр Карнеги* занимал должность заместителя главного редактора журнала «Коммерсантъ-власть». Кроме того он был членом редакционной коллегии ИД «Коммерсантъ», который отвечал за освещение политики России в Азии и странах СНГ, а также роли крупных национальных компаний во внешней политике России.

В конце мая 2023 года Габуева** внесли в реестр иноагентов.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов