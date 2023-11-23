Министерство внутренних дел объявило в розыск экс-лидера незарегистрированной Либертарианской партии России, председателя движения «Гражданское общество» и основателя SVTV NEWS Михаила Светова*. Это следует из базы данных ведомства.

В августе ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что в отношении либертарианца завели уголовное дело о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ). По информации собеседников агентства, поводом для этого стало записанное в 2021 году видео, на котором Светов* для своих подписчиков исполняет песню, в которой «в положительном ключе» рассказывается об украинском националисте Степане Бандере. Статья 354.1 предусматривает предельное наказание на срок до пяти лет.

В августе Светов* в разговоре с РБК рассказал, что за песню о Бандере несколько лет назад «доносы» на него написали сторонники движения «Мужское государство», признанного в России экстремистским.

«Даже тогда ход этому делу не был дан, потому что абсурдность его была понятна с самого начала. Но абсурдные времена требуют еще более абсурдных решений», — заявил он.

Политик добавил, что дело против него является свидетельством «продолжающейся агонии российской законности и права», отметив, что возвращение в Россию в ближайшее время ему закрыто. Он также сообщил, что собирается оспаривать обвинения, «но без какой-то надежды».

В ноябре 2022 года Минюст России внес Светова* в реестр иноагентов. Он узнал об этом в тот же день во время стрима с журналистом Олегом Кашиным*.

«Я, честно говоря, этому совершенно не рад в отличие от многих, кто, наверное, как-то праздновал», — сказал либертарианец, комментируя присвоенный ему статус.

В середине ноября, основанное Световым* издание SVTV, опубликовало расследование о существовании сети фейковых аккаунтов, которые оставляют антиправительственные комментарии в социальных сетях. Что об этом известно — читайте здесь.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов