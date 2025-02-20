Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога и колумниста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* Ивана Преображенского*. Его карточка появилась в базе данных ведомства.

В карточке указано, что основанием для розыска стало уголовное дело, но по какой именно статье оно было возбуждено, пока неизвестно.

«Коллеги с сочувствием сообщают, что нашли меня в базе розыска российского МВД. Стало быть, против меня в России возбуждено уголовное дело. Ну не я первый, не я последний», — написал он в Facebook**.

Иван Преображенский в настоящее время живет в Чехии. В мае 2023 года Минюст России внес Ивана Преображенского в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, политолог распространял негативную информацию о деятельности органов власти и действиях вооруженных сил, выступал против военных действий на Украине.

В ноябре 2023 года российский суд оштрафовал политолога на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на пяти постах в его телеграм-канале по части 4 статьи 19.34 КоАП.

В феврале 2025 года Таганский районный суд оштрафовал Преображенского* на 45 тыс. рублей за распространение контента без указания статуса иноагента.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России