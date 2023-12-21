МВД России объявило в розыск соратницу российского оппозиционера Алексея Навального, председателя совета директоров Anti-Corruption Foundation** (ACF — международный Фонд борьбы с коррупцией***) Марию Певчих* и ведущего ютуб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева*. На карточки розыска на сайте ведомства обратило внимание издание «Медиазона»*.

Согласно карточкам, Певчих* и Низовцев* разыскиваются по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

* внесен(а) в реестр иноагентов

** внесен в реестр иноагентов; признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена

*** ликвидированный иноагент; организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена

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