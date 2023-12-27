МВД объявило в розыск российских шпажистов Сергея и Виолетту Биду — летом 2023 года они переехали в США. По какой статье разыскивают фехтовальщиков, ведомство не уточнило. Источник РИА Новости утверждает, что они проходят фигурантами по уголовному делу «о самовольном оставлении части или места службы» (ст. 337 УК РФ). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По словам собеседника агентства, супруги — военнообязанные. Телеграм-канал Shot указывал, что Сергей Бида — офицер Росгвардии и член всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», а Виолетта Бида — сотрудница Минобороны России и член ЦСКА.

Заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова сообщила, что Виолетта Бида была уволена еще в октябре. «Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре. Поэтому вопросы нужно задать Федерации фехтования России, — сказала она в разговоре с «Матч ТВ».

Сергей и Виолетта Бида входили в состав сборной России по фехтованию на шпагах. В 2020 году Сергей Бида стал серебряным призером Олимпийских игр в командном и индивидуальном зачетах. Также на его счету бронза на чемпионате мира и титул трехкратного чемпиона Европы в командной шпаге. Виолетта Бида выиграла серебро чемпионатов мира и Европы 2019 года в командной шпаге.

Летом 2023 года супруги выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе без уведомления и согласия российской стороны, после чего от работы был отстранен старший тренер сборной России по шпаге Александр Глазунов — его контракт завершится 31 декабря.

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что объявление шпажистов в розыск — законная реакция на спортсменов, которые нарушили присягу. «Все это некрасиво и глупо выглядит, человеком оставаться надо всегда. Ему 30 лет, взрослый человек, призер Олимпиады. А теперь в любой стране мира будут просить о его задержании, о его выдаче — закон для всех одинаков. Служишь в армии — увольняйся, демобилизуйся, решай. Для меня это было шоком. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких, но отрезвление рано или поздно придет», — указал он.

Юрист Андрей Князев в разговоре с изданием «Чемпионат» заявил, что единственным смягчающим обстоятельством для них может быть только «не возвращение в Россию». «Ребята ничем не отличаются от сержанта, который ходил с дубинкой, а потом взял и уехал в США. Против этого сержанта будет уголовное дело. Спортсменам надо думать: если ты ездишь в другие страны, чтобы принадлежать другим организациям — не военным и государственным. Если бы они тренировались в “Зените”, например, этих вопросов не было бы. Они сами подставились», — сказал Князев.