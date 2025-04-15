МВД России окажет помощь в получении гражданства переехавшему из Германии повару Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Максим Житников рассказал о том, что переехал в Россию из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Он женат на гражданке России, у них в семье двое детей. Опасение за их судьбу сподвигло мужчину принять решение о переезде», — написала Волк.

Она отметила, что сейчас гражданин Германии живет и работает на территории Владимирской области, при этом мужчина зарегистрирован в Пермском крае.

Вечером 15 апреля Путин в ходе заседания президиума Государственного совета пообщался на немецком языке с гражданином Германии и пообещал помочь ему с получением гражданства.

«Я бы хотел получить гражданство», — сказал Житников, обратившись к президенту России на немецком языке.

В ответ на это Путин сказал: «Давайте сделаем». Российский лидер ответил ему без помощи переводчика и пообещал решить его вопрос: «Мы останемся на связи и решим этот вопрос. Это не проблема».

Как пишет «Коммерсант», в 2024 году в Россию по программе добровольного переселения соотечественников переехало 31,7 тыс. человек, больше всего — из Казахстана и Таджикистана. По данным издания, программой воспользовалось минимальное количество людей за последние 14 лет. В МВД объяснили падение введением обязательной проверки переселенцев на знание русского языка.