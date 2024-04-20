Министерство внутренних дел России разработало проект федерального закона, который предполагает, что следователи и дознаватели могут получить право останавливать денежные операции в случаях, когда есть основания полагать, что счета или средства использовались в преступной деятельности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Среди прочего, законопроект предусматривает предоставление следователю и дознавателю полномочий, достаточных для доступа к данным по соединениям между абонентами и абонентскими устройствами. Такие полномочия будут предоставляться в рамках расследования уголовного дела и в случаях, “не терпящих отлагательства”.

В МВД также выступили с инициативой обязать операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления “или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок”.

Целями нововведений в министерстве назвали уменьшение сроков для выполнения запросов со стороны органов предварительного расследования, увеличение эффективности мер по аресту имущества и обеспечение защиты прав потерпевших от интернет-преступлений.