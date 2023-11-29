МВД России предложило обязать въезжающих в страну иностранцев подписывать «соглашение лояльности», которое предполагает их согласие на соблюдение определенных ограничений, пишет ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства. По словам начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, соответствующий документ проходит обсуждение и скоро будет внесен в Госдуму.

Как утверждается в законопроекте, «согласие о лояльности» подразумевает:

разрешение государственных органов России на въезд иностранного гражданина в страну,

согласие иностранного гражданина на въезд в Россию с «соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов» страны.

Согласно документу, по данным ТАСС, в период пребывания (проживания) на территории России иностранцам будет запрещено:

препятствовать деятельности органов публичной власти России;

дискредитировать государственную политику России, органов публичной власти и их должностных лиц;

отрицать представления о браке как союзе мужчины и женщины;

пропагандировать «нетрадиционные сексуальные отношения»;

распространять сведения, направленные на «искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»;

небрежно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям России;

проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России и «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Предполагается, что при подписании «соглашения» иностранный гражданин, въезжающий в Россию, будет предупрежден о последствиях нарушения правил пребывания в стране. Кроме того, с него будет взято обязательство по оплате расходов, связанных с возможной высылкой из России в случае несоблюдения условий соглашения.

ТАСС отмечает, что законопроект предполагает запрет на «деятельность, которая наносит ущерб России». Нарушение иностранцем подписанного «соглашения» может грозить ему отказом в продлении срока пребывания на территории России, а также в оформлении вида на жительство (ВНЖ) и постоянного вид на жительство (ПМЖ).

Ранее МВД подготовило законопроект, согласно которому предлагается установить режим контролируемого пребывания нелегальных мигрантов. Если такой документ примут, то иностранным гражданам будет запрещено регистрировать недвижимость и машины, переводить деньги, заключать браки, водить автомобили и получать права.