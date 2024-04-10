В App Store — официальном магазине приложений для iOS — появились фейковые приложения ВТБ и «Тинькофф банка», которые воруют личные данные граждан. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как сообщил телеграм-канал управления, «Вестник киберполиции России», приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, но не имеют к банкам никакого отношения.

«В App Store нет приложений этих банков. Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию», — сказано в сообщении.

В полиции призвали не скачивать эти приложения и не вводить в них свои данные.

Приложения крупных российских банков недоступны к скачиванию в App Store и Google Play из-за санкций, введенных после начала российской военной операции на Украине. Некоторые банки на фоне ограничительных мер размещали в магазинах аналоги прежних приложений, однако со временем и они становились недоступны.

Например, 31 января в App Store появилось приложение «Учет Онлайн», созданное на замену программе «Сбербанк Онлайн», но уже в начале февраля приложение было недоступно к скачиванию. На этой неделе в App Store стало доступно мобильное приложение «Тинькофф банка» под названием «Т-помощь», однако банк предупреждал, что новое приложение будет доступно в магазине приложений всего несколько часов. Приложение уже удалили из App Store.