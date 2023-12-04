МВД не выявило признаков экстремизма в словах члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, назвавшего в телеэфире граждан России, несогласных с политикой президента Владимира Путина, «гнилью», которая «должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Об этом говорится в ответе управления МВД по Восточному округу Москвы депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому (есть в распоряжении RTVI).

«По результатам проверки нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено», ― говорится в документе за подписью врио начальника Центра по противодействию экстремизму Евгения Сырых.

Борис Вишневский сообщил RTVI, что это решение будет обжаловано.

«Публично заявить, что 20% несогласных с властью граждан подлежат уничтожению — это, как считают правоохранительные органы, не экстремизм. Но что это, как не призыв к убийству десятков миллионов людей по политическим мотивам, который заставил ужаснуться всю страну? <…> Возмутительная позиция», — сказал депутат.

Что сказал Гурулев

15 октября 2023 года Андрей Гурулев заявил в программе телеведущего Владимира Соловьева на канале «Россия-1», что на грядущих президентских выборах Владимир Путин «победит капитально, так, что не снилось» западным лидерам.

«Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, — а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, — чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал тогда Гурулев.

Позже депутат пояснил в беседе с изданием «Чита.Ру», что имел в виду «врагов» России, ― ту оппозицию, которая выступает за срочное завершение военных действий на Украине.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, которую возглавляет Валентина Терешкова, сочла высказывание Гурулева личным мнением и «фигурой речи». Использование таких выражений в русском языке «не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего», заявили в комиссии по этике.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский попросил генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку высказываний Гурулева. По мнению Вишневского, эти слова можно расценивать как «возбуждение ненависти по мотивам политической вражды, а также публичным призывом к убийству людей». Генпрокуратура переслала заявление Вишневского в прокуратуру Москвы для проверки, а оттуда — в ГУ МВД по Москве.