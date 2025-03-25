МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*, которая с 2022 года живет в Германии. Карточка с ее данными и фото появились на сайте ведомства.

Шульман* «разыскивается по статье УК», по какой именно, не уточняется. Официально об уголовном деле в отношении политолога не сообщалось.

В апреле 2022 года политолог сообщила, что уехала из России в Германию как стипендиат частного предпринимательского фонда Роберта Боша. Она тогда отметила, что получила приглашение еще годом ранее, и что ее пребывание в стране — временное и рабочее. Вскоре после этого Минюст внес ее в реестр иноагентов.

В феврале 2025 года против Шульман* завели административное дело об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП). До этого российские суды неоднократно выносили решения оштрафовать политолога на суммы от 10 до 50 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента к некоторым публикуемым ею материалам.

*внесена Минюстом в реестр иноагентов