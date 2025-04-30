МВД России объявило в розыск по уголовной статье главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко*. Об этом говорится в база ведомства.

«Тихон Викторович Дзядко* 23.06.1987… основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ»», — сказано в базе.

По какой статье возбуждено уголовное дело против него, не сообщается.

В октябре 2022 года Минюст России признал главреда «Дождя»* иноагентом.

Генпрокуратура в 2023 году признала нежелательной деятельность в России структур телеканала «Дождь»*, таких как SIA TV Rain*, Латвия и TVR Studios B.V.*, Нидерланды. По данным ведомства, организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь»* за нарушения законов о СМИ и об информации.

28 апреля в розыск также была объявлена ведущая «Дождя»* Юлия Таратута*.

* признаны иностранными агентами в России