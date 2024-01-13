МВД России объявило в розыск блогера-бодибилдера Александра Шпака по статье уголовного кодекса, номер которой в базе данных ведомства не уточняется. «Шпак Александр Константинович. 1 апреля 1979 г. р. Разыскивается по статье УК России. Он же Мещанский-Шпак Александр», — цитируют карточку из базы «Ведомости».

Блогер покинул Россию после начала военной операции на Украине и с тех пор проживает в Турции. В октябре 2023 года по решению Тверского суда Москвы он был признан виновным в пяти эпизодах дискредитации российской армии и оштрафован на 50 тысяч рублей за каждый эпизод, то есть на 250 тысяч рублей в общей сложности.

В декабре активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой инициировать признание Шпака иноагентом. Руководитель ФПБК Виталий Бородин просил также возбудить в отношении блогера не административное, а уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил.

В своих соцсетях Шпак регулярно делится высказываниями антироссийского характера и критикует военную операцию на Украине. Популярность блогер приобрел благодаря эпатажной внешности, созданной за счет многочисленных пластических операций — в частности, по вживлению имплантов. Он также сделал себе «вампирские» клыки и множество татуировок. В интервью Шпак утверждал, что занимался бодибилдингом с подросткового возраста с подачи отца-военного.