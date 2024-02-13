МВД России объявило в розыск уроженца Беларуси Андрея Бурима, известного как стример Mellstroy. Это следует из базы данных ведомства.

Бурим разыскивается по некой уголовной статье, в карточке она не указана. По данным телеграм-канала Mash, в Беларуси в отношении Бурима возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы. Стример живет в Дубае, отмечает канал.

В 2017 году Бурим стал в Беларуси фигурантом уголовного дела о распространении порнографии из-за стримов с раздеванием несовершеннолетних девушек. До суда дело тогда не дошло.

В России на стримера в 2020 году завели уголовное дело о побоях после того, как он в прямом эфире на YouTube-канале несколько раз ударил лицом об стол модель Алену Ефремову. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Суд назначил Буриму полгода исправительных работ, а также взыскал с него 22,4 тыс. за оказание Ефремовой медицинской помощи и 50 тыс. руб. в качестве морального ущерба.

В апреле 2023 года Роскомнадзор заблокировал аккаунт Mellstroy и нескольких других блогеров после жалобы Лиги безопасного интернета под руководством Екатерины Мизулиной на рекламу казино и лотерей на страницах стримеров.