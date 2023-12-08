МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен по уголовной статье. Карточка размещена в базе данных ведомства.

О какой статье Уголовного кодекса идет речь, МВД не уточняет. В сентябре 2023 года телеграм-канал Shot сообщал со ссылкой на источник, что в отношении Гессен возбудили дело о дискредитации российской армии из-за высказываний в интервью журналисту Юрию Дудю*, которое вышло в сентябре 2022 года. В разговоре Гессен в том числе комментировала события в украинской Буче.

Маша Гессен в разное время была директором русской службы «Радио Свобода»*, заместителем главного редактора журнала «Большой город», главредом проекта «Сноб», журнала «Вокруг света». В 2013 году Гессен уехала из России. В интервью журналистка объясняла это принятием закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Гессен, которая является открытой лесбиянкой и называет себя небинарной персоной, воспитывает троих детей.

* признаны Минюстом России иноагентами