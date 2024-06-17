МВД России объявило в розыск главного редактора «Важных историй»*, журналиста-расследователя Романа Анина**, а также бывшего корреспондента издания Екатерину Фомину.

Согласно карточкам, которые появились в базе розыска МВД, 37-летний Анин** и 32-летняя Фомина разыскиваются «по статье УК». Статья в карточках не уточняется.

В январе стало известно, что военные следователи СК возбудили в отношении Фоминой уголовное дело о «фейках» про армию. Поводом стало интервью, которое журналистка взяла летом 2022 года у российского военного Даниила Фролкина. В нем Фролкин утверждал, в частности, что он убил мирного жителя села Андреевка под Киевом.

Агентство ТАСС передавало, что Фролкин дал Фоминой «интервью с недостоверной информацией о действиях ВС РФ» в обмен на неразглашение неких компрометирующих данных о нем. Помимо того, корреспондент «Важных историй»* якобы обещала ефрейтору выезд в одну из стран НАТО, где ему предоставят политическое убежище, но это обещание выполнено не было, утверждал ТАСС.

Само издание отрицает, что Фомина шантажировала военного. Хабаровский гарнизонный военный суд в марте 2023 года приговорил Фролкина к 5,5 годам лишения свободы условно по статье о «фейках» о российских ВС.

Фоминой грозит 10 лет лишения свободы в случае признания ее виновной. Дело против нее завели по пп. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений).

Комментируя свое объявление в розыск, Фомина написала в своем телеграм-канале, что «принципиально не считает свою журналистскую деятельность уголовной».

Как Анин**, так и Фомина — выпускники факультета журналистики МГУ, оба когда-то работали в «Новой газете». И Анин**, и Фомина — лауреаты журналистских премий, в том числе премии «Редколлегия», которая была учреждена бизнесменом Борисом Зиминым** в 2016 году для поддержки независимой журналистики в России.

* учредитель издания — IStories fonds — внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан в России нежелательной организацией

** внесен Минюстом в реестр иноагентов