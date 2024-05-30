МВД России предложило ввести ограничения на продажу алкогольной продукции в магазинах duty free на внутренних рейсах, сообщают «Известия». В ведомстве считают, что такой подход защитит от авиадебоширов в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статистике министерства, за 2021—2023 годы авиаперевозчики расторгли почти 6,3 тысячи договоров с пассажирами. Причиной стали правонарушения и привлечение людей к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, хулиганство в нетрезвом состоянии и другие правонарушения. С самолетов по инициативе компаний за эти годы были сняты практически 4,9 тысячи человек, которые устраивали на борту дебош, находясь в нетрезвом состоянии.

Поэтому ведомство попросило главу комитета по экономической политике Максима Топилина обратить внимание на эту статистику и «дополнительно проработать механизм продажи спиртного в магазинах duty free на внутренних рейсах», пишут «Известия».

В частности, в МВД предложили ввести ограничение на количество алкогольной продукции, которое может приобрести один пассажир. Также рассматривается возможность запрета на употребление спиртных напитков, купленных в магазинах duty free, в зале вылета самолетов. Для этого продавцов могут обязать упаковывать бутылки в специальные пакеты с застежкой, которые будут затруднять вскрытие упаковки.

Документ о продаже спиртного в duty free на внутренних рейсах был сформирован Минфином в 2023 году. В ноябре правительство внесло его в Госдуму — сейчас законопроект должны одобрить участники рынка: владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов.

В разговоре с «Известиями» глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов выступил против законопроекта от Минфина, аргументировав это снижением безопасности полетов. Он также уверен, что требования МВД об ограничении продажи спиртного «в одни руки» также работать не будут. По его словам, «при необходимости люди смогут докупать алкоголь у других пассажиров».

Замглавы Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков, напротив, уверен, что «предложения МВД рациональны», однако они не смогут полностью предотвратить конфликты и правонарушения. Поэтому эксперт считает, что лучшее решение — «это отрицательный отзыв на законопроект в целом».