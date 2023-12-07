В результате стрельбы в гимназии в Брянске пострадали пять человек, одна из раненых скончалась, сообщает УМВД по Брянской области в своем телеграм-канале. Также погибла ученица, открывшая стрельбу. По данным МВД, она покончила с собой.

По предварительной информации ведомства, 14-летняя школьница принесла в здание гимназии огнестрельное оружие. Следственный комитет (СК) уточнил, что она произвела несколько выстрелов в своих одноклассников из помпового ружья. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн утверждает, что школьница принесла в учебное заведение охотничье ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе, написал Хинштейн.

«Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Оно должно находится строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия», — указал Хинштейн в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что в качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками. По словам собеседника агентства, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

В Минздраве сообщили, что все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. РИА Новости указывают, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. «Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Одному из пострадавших уже проводится операция», — сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Оказание медпомощи пострадавшим взял на контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, школьникам, педагогам и родителям оказывается психологическая помощь.

«Эвакуация прошла моментально, школа оцеплена, на месте работает не только полиция, но и Росгвардия. Остальное могу сказать только в рамках официального сообщения на сайте», — заявили в в УМВД по Брянской области в разгаре с RTVI. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (по ч.2 ст. 105 УК РФ).

Телеграм-канал SHOT утверждает, что отца стрелявшей задержали и вызвали на допрос. Силовики выясняют, как у школьницы оказалось ружье, уточняет канал.