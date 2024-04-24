Вопрос о работе российского Африканского корпуса в Центральноафриканской Республике нужно обсуждать, заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро в специальном интервью RTVI.

«Мы уже работаем здесь с русскими. И если Африканский корпус захочет приехать, мы должны это обсудить. Мы посмотрим, на каких условиях нам следует сотрудничать. Потому что мы довольны работой российских инструкторов, которые находятся здесь, которые поддерживают нас в различных областях. Вопрос работы с Африканским корпусом нужно обсуждать», — сказал Клод Рамо Биро.

Министр также рассказал о возможном создании российской военной базы на востоке ЦАР, которое ранее в интервью RTVI анонсировал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. По словам главы оборонного ведомства, в 2021 году его предшественница Мари Ноэль Койяра выделила для российской военной базы участок земли площадью 12 га на территории аэропорта «Банги Мпоко».

«Однако для полной стабилизации ситуации в стране нам гораздо лучше помогла бы база вооруженных сил Российской Федерации, расположенная на востоке страны. На Востоке это решит гораздо больше проблем. Именно через восточную границу из Дарфура импортируется значительное количество оружия. Это подпитывает вооруженные группы, которые продолжают присутствовать в обширных лесах, на участках добычи полезных ископаемых», — пояснил Клод Рамо Биро.

Он добавил, что у боевиков на востоке ЦАР есть все виды вооружений, в том числе тяжелое.