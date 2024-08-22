Пермский баскетбольный клуб «Парма» 21 августа одержал победу над сборной Колумбии со счетом 155:53 в турнире Fonbet Кубок дружбы, сообщила Российская федерация баскетбола. Федерация баскетбола Колумбии официально заявила, что не получала приглашение и не участвовала в матче. Что известно о скандале — в материале RTVI.

Заявления сторон

Федерация баскетбола Колумбии (FCB) сообщила в соцсетях, что организация не получала официального приглашения и «не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе страны» на участие в Кубке дружбы в России.

«Федерация баскетбола Колумбии подаст в суд в связи с неправомерным использованием своего изображения или логотипа без предварительного разрешения», — говорится в тексте заявления.

В официальном сообщении на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) говорится, что матч с командой, «заявленной как сборная Колумбии», был проведен «в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями».

«Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира», — говорится в сообщении.

В РФБ также заявили о подготовке изменений в расписании матчей на 23 августа в рамках Кубка дружбы для «поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников».

В комментарии для «Матч ТВ» президент федерации Андрей Кириленко заявил, что «на момент отправки» сборной Колумбии были установлены контакты с легитимным президентом федерации.

«Мы категорически не используем никакие неофициальные паблики, ссылки или дополнительные каналы для взаимодействия. Наша позиция остается неизменной: все коммуникации и координация ведутся только через проверенные и официальные источники», — заверил он.

Кирилленко также признал, что уровень команды из Колумбии «отстает от ожидаемого», что вызвало разочарование у болельщиков. Глава федерации пообещал пересмотреть расписание и формат турнира, чтобы обеспечить «более сбалансированные и конкурентноспособные соревнования».

«Подобные ситуации, хотя и редки, могут случаться в спорте, и мы оперативно принимаем меры для их разрешения», — добавил он.

В качестве примера Кирилленко привел отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу 2019 года, когда российская женская сборная обыграла албанскую со счетом 148:35.

Телеграм-канал Baza опубликовал документ, в котором, как утверждается, зафиксировано, что представители Колумбии знали о турнире и подтверждали, что направят свою команду в Россию.

Пресс-атташе клуба «Парма» в разговоре с RTVI отказался от комментариев.

Как прошел матч «Пармы»

Матч между «Пармой» и колумбийскими спортсменами состоялся 21 августа в рамках Кубка дружбы Fonbet. Первая четверть матча завершилась со счетом 41:2 в пользу россиян. Главный тренер колумбийской команды Хорхе Баскес в комментарии ТАСС признал, что чувствует свою вину за поражение с разрывом в сто очков.

«Когда такая большая разница в счете, чувствуешь вину. Значит, где-то недоработали, не так старались. Но у наших ребят не хватает опыта. Хотя мы только прилетели и думали, что разница будет еще больше. Набрать 50 очков — это хорошо для нас», — сказал он.

Баскес отметил, что в состав команды вошли как профессиональные спортсмены, так и начинающие.

Один из игроков «Пармы» Самсон Руженцев заявил после матча, что ожидал встретиться на площадке с «немного другим составом» колумбийских игроков.

«Мы не ожидали, что будет такая сборная Колумбии — на видео перед матчем мы смотрели немного другой состав. Но для первой игры в сезоне это полезная встреча, чтобы почувствовать уверенность прежде всего», — сказал он.

Руженцев также признался, что «никогда с разницей в 100 очков не выигрывал».

Что известно о сборной Колумбии

Лучшим результатом национальной сборной Колумбии на сегодняшний день — седьмое место на чемпионате мира ФИБА 1982 года, отмечает «РБК Спорт».

В последний раз колумбийская сборная принимала участие в официальных матчах в феврале 2023 года. Тогда колумбийцы под руководством тренера Гильермо Морено заняли последнее место в группе F второго раунда квалификационного турнира к чемпионату мира. Команда одержала победу над Бразилией со счетом 104:98, но затем проиграла американской сборной со счетом 81:88.

«РБК Спорт» не обнаружил в составе сборной Колумбии, которая приняла участие в турнире в Перми, ни одного баскетболиста, который ранее играл за национальную сборную.

Среди участников сборной Колумбии в Перми были представлены Майкл Джексон Райт, игравший в составе команд из Аргентины и Мексики», игрок испанского клуба «Эстудиантес» Ансель Атенсиа, Брайан Ангола, выступающий за израильский клуб «Хапоэль», Хайме Салинас, игравший в Греции и Турции, и Хуан Паласиос, отыгравший последний сезон в Южной Корее.

Также среди игроков сборной Колумбии, принявших участие в Кубке дружбы в Перми, оказались баскетболисты Кевин Руярди Муньос Родригез и Давид Стивен Бланко Даса, которые выступают в составе колумбийской университетской команды в баскетболе 3×3, пишет «Спорт-экспресс». В 2022 году Бланко зачислили в профессиональный клуб «Кондоры из Кундинамарки», в составе которой он сыграл на площадке лишь несколько минут.

Кроме того, в составе сборной Колумбии оказался инженер Луис Мигель Парра Санчес, который ведет блог 24capitalstreet. В описании блога указано, что это «лучшее баскетбольное сообщество Боготы».