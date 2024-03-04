Мэрия Костромы отказала жителям города в проведении пикета, приуроченного ко дню отмены крепостного права, который отмечается 3 марта. Об этом сообщил депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов в своем телеграм-канале.

По словам Михайлова, пикеты в день отмены крепостного права проводились с 2018 года у скульптуры «Власть на службе народа».

«Именно 3 марта 1861 года в России было отменено крепостное право. Седьмой год мы собираемся и обсуждаем, какие законно установленные права граждан России нарушаются», — рассказал депутат.

По словам Михайлова, в этом году костромская администрация отказала в проведении пикета, сославшись на введенный в области «повышенный уровень готовности».

Получив отказ в согласовании акции, депутат и его соратники провели 3 марта круглый стол под названием «Мы не рабы! У нас есть права!». Согласно опубликованному парламентарием документу, на встрече в числе прочего обсуждались вопросы, связанные с запретом на проведение публичных массовых мероприятий, а также отказ ЦИК в регистрации Михайлова в качестве кандидата в президенты России.

«В ходе проведенного обсуждения участники обратились к власти: «Не надо к нам относиться как к рабам! У нас есть права!»», — говорится в документе.