Находящийся под западными санкциями российский миллиардер Олег Дерипаска дал интервью японскому изданию Nikkei Asia во время рабочего визита в Японию, где представлял Россию на заседании Делового консультативного совета АТЭС. RTVI собрал самые важные заявления Дерипаски.

О прекращении огня

«Если вы хотите остановить ***** [вооруженный конфликт], сначала нужно прекратить огонь», — сказал Дерипаска, призвав к «немедленному и безоговорочному прекращению огня» на Украине.

Об отношениях с Путиным

На вопрос об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным Дерипаска отвечать отказался. «Никаких изменений», — коротко ответил он.

«Они [Кремль] меня не трогают, мы не трогаем политику», — добавил предприниматель.

По словам Дерипаски, его роль связана лишь с бизнесом.

О торговле России с другими странами

После начала боевых действий на Украине торговое сотрудничество России с западными партнерами практически прекратилось, утверждает миллиардер. На этом фоне связь и торговля с азиатскими странами стала «спасительным кругом» для России, говорит Дерипаска.

На его взгляд, взаимодействие с Индией и Китаем имеет для России «жизненно важно значение». Эти государства в первую очередь преследуют собственные интересы, что важно для торгового сотрудничества, отметил бизнесмен.

«Главный вопрос торговли — это наличие партнера, верно?» — рассуждал Дерипаска.

Он обратил внимание, что Индия не выступала с официальным осуждением конфликта на Украине. Более того, согласно данным индийского правительства, за год с марта 2022 года страна увеличила импорт товаров из России на 368% — до $46,2 млрд. За тот же период на 50% выросла российская торговля с Китаем и на 45% — с Индонезией, уточняется в интервью.

«Я думал, что будет более масштабный экономический спад. В начале конфликта торговля с Китаем имела решающее значение. Теперь каждая страна просто делает то, что считает нужным», — описал ситуацию миллиардер.

По его мнению, новые торговые отношения и устойчивость частного сектора России помогли «удержать российскую экономику на плаву».

Новый глобальный коммерческий ландшафт, похоже, работает на пользу России, пишет Nikkei Asia. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), реальный валовой внутренний продукт страны вырастет на 3,2% в 2024 году и превзойдет средний показатель по развитым экономикам, восстановившись после спада на 1,2% в 2022 году.

Дерипаска сообщил, что в ходе визита в Токио не встречался ни с одним японским правительственным чиновником или бизнесменом.

В середине января бизнесмен написал в своем телеграм-канале, что конфликт на Украине не закончится «раньше мая 2025 года». Комментируя проведение Всемирного экономического форума в Давосе, он выразил уверенность в том, что конструктивный разговор у мировых делегаций не сложится, поскольку один из необходимых участников переговоров — Россия — отсутствует на этом мероприятии.

В 2023 году Дерипаска в интервью The Financial Times говорил, что не видит смысла в продолжении российско-украинского конфликта.