Таганский районный суд Москвы наложил арест на активы российского разработчика игр «Леста Игры», который управляет популярными проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, сообщил РБК. В компании заявили, что ничего не нарушили и что им «нечего опасаться».

Суд 17 апреля наложил арест на три основных юридических лица компании — ООО «Леста» (главное юрлицо «Леста Игры»), московский офис ООО «Леста Геймс Москва» и издателя игр ООО «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем по делу выступает Генпрокуратура.

Других деталей в данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не приводится, отмечет РБК.

В «Лесте» отметили, что «в курсе ситуации и проблема решается». Там заверили, что работа компании продолжается в штатном режиме. Оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации у «Лесты» нет, поскольку ее деятельность полностью соответствует российскому и белорусскому законодательствам, говорится в сообщении в телеграм-канале.

«Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться. <…> Мы оказываем правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. Все необходимые правовые механизмы задействованы», — сообщили в компании.

«Леста Игры» (ранее Lesta Games) — один из крупнейших разработчиков и операторов видеоигр в России и СНГ. Компания была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Изначально она занималась созданием компьютерной графики и спецэффектов для кино и телевидения. С 2001 года начала разработку собственных игр, первой из которых стала стратегия «Антанта».

Позднее «Леста» вошла в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Сейчас головной офис Wargaming находится на Кипре, а студии представлены в Праге, Киеве, Чикаго и других городах.

Wargaming также присутствовала в России, однако в апреле 2022 года объявила об уходе из страны. Свой игровой бизнес в России и Беларуси компания передала под управление «Лесты». После этого игры, ранее известные как World of Tanks и World of Warships, были переименованы в «Мир танков» и «Мир кораблей» и продолжили функционировать под управлением российской компании.

В 2023 году Wargaming анонсировала благотворительную акцию в поддержку Украины. Пользователи игр компании могли купить специальные наборы с украинской тематикой. Средства с их продажи планировалось направить на закупку автомобилей скорой помощи для украинских медицинских служб.

На фоне этого «Леста» выпустила заявление, в котором отметила, что находится «вне политики» и не имеет отношения к аналогичному контенту в других игровых экосистемах.