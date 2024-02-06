Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время мероприятия Bloomberg во Франкфурте заявил, что на фоне отсутствия экономического роста немецкая экономика стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет.

«Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», — сказал Линднер.

За несколько часов до выступления министра финансов Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала прогноз роста экономики Германии на 2024 год, сократив его почти вдвое, до 0,3%.

Глава Минфина, комментируя этот доклад, заявил, что уже сегодня стало понятно, что социальные блага и перспективные экологические проекты Германии могут быть обеспечены только за счет «экономического процветания». По его словам, необходимо развивать большую гибкость рынка труда при меньшей бюрократии, чтобы в итоге прийти к «социальной рыночной экономике».

Согласно предварительной оценке федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП страны по итогам 2023 года снизился на 0,3%. Объем промышленного производства в Германии по итогам 2023 года также сократился на 2% по сравнению с прошлым. При этом рост производства зафиксирован в производстве автомобилей и транспортного оборудования, спад наблюдается в отраслях, которые более чувствительны к колебаниям цен на энергоносители, в том числе в химической и металлургической промышленности.

Об экономических проблемах канцлер Германии Олаф Шольц говорил еще в сентябре 2023 года, тогда он связал трудности с ослаблением экспортных рынков и повышением стоимости энергоносителей.

Согласно прогнозу Еврокомиссии (ЕК), в ближайшие 1,5 года европейская экономика будет расти медленнее, чем планировалось. В сентябре ЕК улучшила оценки роста ВВП в 2023 и 2024 годах как для зоны евро, так и в целом для Евросоюза. Существенный вклад в ухудшение прогнозов внесла Германия: крупнейшая экономика Европы может сократиться по итогам 2023 года на 0,4%.