Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в специальном интервью RTVI ответил на вопрос о своем отношении к идее объединения республики с Южной Осетией.

«Знаете, это межгосударственные отношения. Есть государство Южная Осетия, есть Россия. Это два государства. Поэтому как глава региона я не занимаюсь внешней политикой и всем остальным. Это полномочия МИДа и руководителей, нашего президента и президента Южной Осетии», — сказал Меняйло.

По его словам, жители Северной Осетии следят за происходящим в Южной Осетии, Абхазии и Грузии. «Мы понимаем, что это наши соседи. Да, мы помним 1990-е годы. Конечно, не только я, все жители республики на это смотрят и следят. И любое обострение там, оно может отразиться и здесь, потому что родственные связи очень сильно переплетены», — сказал глава республики.

На вопрос об отношениях с Грузией Меняйло отметил, что через пограничный пункт «Верхний Ларс» «нормально идут и большегрузы, и пассажиры».

«Между «Верхним Ларсом» и их пунктом пропуска есть нейтральная полоса, наконец-таки договорились, ее отремонтировали. Она как бы ничейная, с одной стороны, но ремонтировали совместно Грузия и Россия <…> Приграничное сотрудничество по линии погранслужб, таможни, МИДа — оно налажено», — рассказал глава региона.

В марте 2022 года власти Южной Осетии заявили, что в частично признанной республике состоится референдум о присоединении к России. Тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов утверждал, что после вхождения в состав России регион может объединиться с Северной Осетией.

Меняйло тогда поддержал идею объединения двух республик. Он заявил, что «северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом».

В мае 2022 года Бибилов назначил датой проведения референдума 17 июля. Он сделал это уже после того, как проиграл президентские выборы. Новый глава Южной Осетии Алан Гаглоев отменил указ о проведении референдума, сославшись на «неопределенность правовых последствий вопроса», выносимого на голосование.