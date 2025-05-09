Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал 9 Мая самым главным праздником для россиян и заверил, что в России всегда будут помнить подвиг бойцов, сложивших жизни за победу над нацизмом. О чем еще говорил президент — в материале RTVI.

Об участниках СВО

«Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — сказал президент.

Об искажении истории

По словам Путина, Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий и попытками оболгать подлинных победителей.

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий», — сказал он.

О разгроме нацизма

Президент напомнил, что нацизм был разгромлен общими усилиями стран Объединенных Наций, в том числе Победу приблизило открытие Второго фронта в Европе.

«Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило Победу», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, представители разных национальностей, сокрушивших нацизм в годы ВОВ, навсегда останутся в истории русскими солдатами.

«Наш долг отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что советские войска, насмерть стоявшие на плацдармах, определили исход всей Второй мировой войны победами в крупнейших битвах.

«Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах. Определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска», — сказал глава государства.

О ветеранах

Путин отметил, что ветераны Великой Отечественной войны будут и дальше оставаться ориентиром для России, как и их любовь к Родине и стремление защитить отчий дом.

«Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости», — подчеркнул президент России.

О вкладе жителей Средней Азии и Закавказья в Победу

Президент России отметил жителей Средней Азии и Закавказья, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали фронт всем необходимым.

«Все республики несли общую тяжелую ношу войны. Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом. Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны», — сказал глава государства, выступая на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Завершая свою речь на параде Путин поздравил всех россиян с Днем Великой Победы и провозгласил славу народу-победителю.

«Слава народу-победителю! С праздником, С Днем Великой Победы! Ура!» — сказал президент.