Генпрокуратура Стамбула выдвигает против задержанного мэра города Экрема Имамоглу и еще более 100 лиц обвинения в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на соответствующие заявления ведомства.

В доме Имамоглу в районе Сарыер на севере Стамбула продолжается обыск. Самого мэра направили на медицинское освидетельствование, как того требует протокол. По данным CNN Türk, после этого глава города был доставлен в суд.

Расследование дела о сотрудничестве с террористами сосредоточено вокруг вопроса о неких договоренностях мэрии с политическим крылом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В Генпрокуратуре отметили, что якобы «Имамоглу перед муниципальными выборами сформировал альянс» с этой организацией, в результате чего ее члены получили влияние в системе городского управления.

Второе расследование касается обвинений в коррупции. По данным ведомства, часть близких к Имамоглу чиновников мэрии «предлагали высокие цены на закупку услуг компаниям Medya A.Ş. и Kültür A.Ş.», связанными со стамбульской мэрией. Эти компании, как пояснили в прокуратуре, получали заказы по цене, намного превышающей их реальную стоимость. Также идет речь о случаях вымогательства и взятках.

В ответ на обвинения мэр заявил, что «горска умов», пытающихся узурпировать волю нации, использовала его любимых полицейских в качестве инструментов этого зла и собрала сотни силовиков у дверей домов 16 миллионов жителей Стамбула.

«Мы столкнулись с великой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я очень люблю вас всех, я доверяю себя своей нации. Я продолжу бороться против этого человека», — сказал Имамоглу в своем обращении.

Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу по запросу генеральной прокуратуры Турции. Из-за этого он не сможет ему выдвигаться на пост президента — баллотироваться могут только граждане с оконченным высшим образованием. Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР).