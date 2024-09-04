Умерший на 66-м году жизни руководитель московского отделения «Яблока» Сергей Иваненко в последние годы тяжело болел, рассказал RTVI его заместитель Кирилл Гончаров. Он не стал уточнять, что стало причиной смерти зампреда партии. Пост, который занимал Иваненко, может занять глава фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов, сообщил RTVI член Федерального политкомитета партии Сергей Митрохин.

«Варианты замены есть. Это, скорее, молодежный состав партии. Есть разные кандидатуры, могу назвать, например, Максима Круглова, лидера фракции “Яблоко” в Мосгордуме», — сказал Митрохин.

Он отметил, что «эта утрата больше связана не с должностью», а с «атмосферой и духом критического реализма, которые Иваненко привносил в нашу партийную жизнь».

По оценке Митрохина, Иваненко «мыслил нетривиально, нетрафаретно для политика», при этом его мнение «всегда было авторитетным», а дискуссии с ним были «очень полезны и продуктивны».

«У него были, несомненно, таланты руководителя, он хорошо председательствовал на всех мероприятиях, включая съезды партии. В сложные периоды он умел стабилизировать ситуацию, нивелировать конфликтную активность участников этих мероприятий», — рассказал политик.

Митрохин выразил «глубокое сожаление» в связи со смертью Иваненко, назвав произошедшее «невосполнимой потерей».

Его коллега Кирилл Гончаров в разговоре с RTVI отметил, что Иваненко «очень много сделал и для партии, и в целом для страны», поскольку был депутатом Госдумы в течение трех созывов (с 1993 по 2003 год. — Прим. RTVI).

«Всё, что касается идеологии партии, ее публичной позиции — это часть его заслуг, его работа. <…> Сейчас очень важно будет и сохранить партию, и развивать ее в память о нем», — сказал он.

Сергей Иваненко умер 4 сентября. О дате и месте прощания с ним будет объявлено дополнительно, сообщила пресс-служба «Яблока».

Иваненко был автором и соавтором более 80 законопроектов, направленных на защиту гражданских прав и свобод. Он участвовал в разработке альтернативных экономических программ, в том числе «500 дней». Имел звание кандидата экономических наук. В ноябре 2019 года стал главой московского отделения «Яблока».