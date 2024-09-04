Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко умер на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.

«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии „Яблоко“, председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — сказано в публикации.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Сергей Иваненко был депутатом Госдумы первых трех созывов, автора и соавтором более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Кроме того, принимал участие в разработке альтернативных экономических программ, в том числе — «500 дней».

Зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров рассказал RTVI, что Иваненко был одним из отцов-основателей партии.

«Человеком абсолютно энциклопедических знаний, эрудированным. Он очень много сделал и для партии и, в целом, для страны — он, все-таки, был депутатом Госдумы три созыва. В последние годы был председателем московского «Яблока». Все, что касается идеологии партии, ее публичной позиции — это часть его заслуг, его работа. Конечно же, это очень большая утрата», — сказал депутат.

По словам Гончарова, самое важное для Иваненко, помимо каких-то личных достижений, это его детище, «Яблоко».

«Сейчас очень важно будет и сохранить партию и развивать ее в память о нем», — сказал зампред московского «Яблока».

Гончаров также добавил, что Иваненко в последний год «достаточно тяжело болел».