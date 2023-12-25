15 человек, четверо из которых дети, получили химические ожоги, посетив одно кафе в городе Заринск в Алтайском крае. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании некачественных услуг (ч.1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе.

«По данным следствия, в медицинское учреждение города Заринска с химическим ожогами лица и слизистых обратились за помощью 15 граждан, четверо из которых несовершеннолетние. 23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения, изымается необходимая документация, регламентирующая деятельность кафе.

По данным ТАСС, никто из пострадавших госпитализирован не был. Пациентов осмотрели, им дали рекомендации по лечению.