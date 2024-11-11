На автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) составили протокол о пропаганде наркотических средств. Информация по административному делу появилась на портале судов Москвы.

Согласно данным на сайте, в отношении Цыбы завели административное дело по ч. 2 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства).

Автору песни грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Также наказание предусматривает выдворение обвиняемого за пределы России.

Согласно судебным данным, протокол составили сотрудники московского управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России. Документ зарегистрирован 7 ноября. Дело рассматривает Никулинский суд Москвы.

Что стало поводом для составления протокола — не уточняется.

В начале февраля видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню «Дымок» для просмотра в России. В конце января телеграм-канал Shot сообщал, что представители движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой запретить песню из-за содержащегося в ней призыва к употреблению запрещенных веществ.

Игорь Цыба, известный под псевдонимом Ицык Цыпер, стал известен в России благодаря своему треку «Дымок». В этой песне поется об употреблении марихуаны и запрещенных веществ.

Цыбе 62 года. Он родился в городе Костанай в Казахстане. По информации Shot, по национальности Цыба украинец, но он не афиширует свои связи с этой страной.