На автозаправочной станции недалеко от армянского города Абовян под Ереваном произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и пресс-служба министерства внутренних дел страны.

«Взрыв раздался на газозаправочной станции на 2-ом км трассы Ереван-Севан», — передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна.

По его словам, в результате ЧП есть пострадавшие. Местные жители в соцсетях сообщают минимум о двух людях, получивших травмы.

Сигнал о взрыве поступил в 23:14 по местному времени (22:14 мск), сообщает Sputnik Армения. На месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, машины скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, о привлечении дополнительных пожарных бригад.

Работы на месте происшествия координирует глава Спасательной службы республики Камо Цуцулян.

Причины взрыва не называются.

Город Абовян находится в центральной части Армении в Котайкской области. В 10 км от города находится Ереван.