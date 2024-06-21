Массовое отключение электроэнергии произошло днем 21 июня в Черногории, Боснии, Албании и на большей части побережья Хорватии. Как передает Reuters, это привело к перебоям в работе предприятий и отключению светофоров, а люди в жару остались без кондиционеров.

В Минэнерго Черногории заявили, что к отключению электричества привело резкое увеличение его потребления в условиях высокой температуры воздуха. Системы распределения электроэнергии на Балканах связаны между собой, пишет Reuters.

По словам чиновников и пользователей соцсетей, отключение электричества и сети Wi-Fi началось примерно с 13:00 по местному времени. Подачу электроэнергии начали восстанавливать к полудню.

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, а также в городах Баня-Лука и Мостар было приостановлено движение транспорта. В некоторых района температура воздуха в это время достигала 40 градусов Цельсия.

Хорватское информагентство HINA сообщило со ссылкой на неназванные источники, что сбой начался в Черногории. Издание Dnevni avaz отметило, что причиной перебоев в электроснабжении мог стать пожар на одной из линий электропередачи в Черногории.

Жители столицы Черногории Подгорицы остались без воды из-за того, что перестали работать насосы, а в хорватском прибрежном городе Сплит образовалась пробка на дорогах.

Черногорский Национальный диспетчерский центр сообщил, что столь масштабного отключения электричества на Балканах не было последние 30 лет.

В организации заявили, что причины отключения света неизвестны, Европейская Ассоциация операторов сетей передачи электроэнергии (входит в Еврокомиссию) проводит расследование.

Как пишет РБК, в компании «Независимый системный оператор» Боснии и Герцеговины заявили, что причиной стала перегрузка сети.