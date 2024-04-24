В середине апреля в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что российские барды Сергей и Татьяна Никитины якобы поддерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Движение «Сорок сороков» попросило проверить артистов на содействие терроризму и соответствие статусу иноагентов. Никитины назвали обвинения «злонамеренной ложью и клеветой». Подробности ― в материале RTVI.

Обвинения в финансировании ВСУ

Сергей и Татьяна Никитины должны были выступить на фестивале «Возраст счастья. Продолжение следует», который пройдет с 18 по 26 мая в Черногории. Его организует одноименный проект основателя издательского дома «Коммерсантъ» Владимира Яковлева. Посещение фестиваля стоит от €2 тыс. до €2,75 тыс. Платежи поступают на счет компании Яковлева Life Tech Academy, которая базируется в Израиле.

Как поясняется на сайте фестиваля, проект «Возраст счастья» призван «помогать людям после 40 лет принять и научиться реализовывать новую стратегическую цель нового этапа жизни — радость, находить свое “продолжение следует” после всего того, что с нами случилось».

Организаторы фестиваля сообщали о предполагаемом участии Сергея и Татьяны Никитиных еще в декабре 2023 года. В январе отмечалось, что их участие подтверждено.

Согласно расписанию, опубликованному в инстаграме (принадлежит Meta*) фестиваля, в мероприятии также примут участие писатель Дмитрий Быков**, актриса Чулпан Хаматова, певица Манижа, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков** и поэтесса Вера Полозкова.

В середине апреля Хаматова опубликовала анонс «Возраста счастья» в своем фейсбуке (принадлежит Meta*). После этого в некоторых российских СМИ появились сообщения, что фестиваль в Черногории проводит именно она, а вырученные средства будут направлены Украине. При этом на странице фестиваля Украина не упоминается.

18 апреля в телеграм-канале издания Regnum вышел пост, в котором утверждается, что супруги Никитины «перечислят гонорары на помощь Украине», приняв участие в фестивале в Черногории. Также отмечается, что после начала военной операции барды «поспешно уехали из России в Нью-Йорк», где живет их сын.

В заметке об артистах на сайте Regnum утверждается, что Никитины «спонсируют ВСУ», осуждают российскую политику, «проживая в США», и «записывают антироссийские ролики» для «антироссийской же» организации «Настоящая Россия»***.

В феврале 2022 года в фейсбуке (принадлежит Meta*) Татьяны и Сергея Никитиных появился черный квадрат с надписью «Нет войне». В мае того же года Никитины записали видео в поддержку антивоенного фонда «Настоящая Россия»***.

Фонд «Настоящая Россия»*** создан писателем Борисом Акуниным**, артистом балета Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым**. В России организация внесена в реестр иноагентов Минюста России, а ее деятельность признана Генпрокуратурой нежелательной.

Проверка на содействие терроризму и запрет песен

После публикаций о том, что Никитины якобы финансируют ВСУ, движение «Сорок сороков» обратилось в Минюст и Следственный комитет с просьбой проверить действия артистов на предмет содействия терроризму (ст. 205.1 УК) и соответствие статусу иноагентов.

Поэтесса Юнна Мориц, на стихи которой были написаны многие песни Никитиных («Резиновый ежик», «Сильнее кошки зверя нет», «Собака бывает кусачей», «Большой секрет для маленькой компании»), заявила Regnum, что намерена запретить чете бардов исполнять песни по ее произведениям. По словам Мориц, над этим уже работает команда юристов.

В разговоре с «Комсомольской правдой» поэтесса заявила, что Никитины на гастролях не упоминают ее имя, «чтобы не испортить свою русофобскую репутацию».

Реакция Никитиных

Артисты опубликовали на своем официальном сайте обращение, в котором назвали обвинения в свой адрес «злонамеренной ложью и клеветой».

«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать», — говорится в сообщении.

Никитины добавили, что попросили организаторов убрать свои имена из афиши фестиваля «Возраст счастья». В инстаграме (принадлежит Meta*) мероприятия появилась приписка о том, что концерт 25 мая (в этот день должны были выступить Никитины) «по не зависящим от организаторов причинам будет объявлен особо».

«Мы никогда не пели в угоду политики и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров. Может то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили. <> Русский язык и Россия — наше Отечество».

Никитины добавили, что их сын уехал учиться в США в 90-х годах по документам, оформленным «Гос. Образованием СССР», и создал там семью. «Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — объяснили артисты.

Они отметили, что выходят на сцену, чтобы «объединять людей, противостоять ненависти, враждебности и невежеству», а главными ценностями назвали жизнь и достоинство человека.

Реакция депутатов, журналистов, военных блогеров

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская

Вдруг со вчерашнего дня «Александра» — это плохо. Пастернаковский «Снег идет» из титров «Старого Нового года» — еще хуже. И про ежика с дырочкой в правом боку ребенку больше петь нельзя.

Мне кажется, следует реагировать более зрело. Как минимум, не забывая, что те, кто проявил себя за последние два года как предатель или просто трус, лучшее создавали здесь, при поддержке государства, той или иной, а зачастую и просто по госзаказу. <…>

Позднее творчество всех этих деятелей никому даром не нужно. А прежнее — хочешь люби, хочешь нет. Советское наследие уж точно принадлежит всем нам по праву.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова

Жаль. Пожилые люди, что с них взять. Неприятно, но, кажется, это тот случай, который лично я могу легко пережить — я не ассоциирую песни, спетые их голосами, с ними самими. Пусть сходят с ума дальше. А мы будем спокойно слушать то, что любим.

Теле- и радиоведущая Яна Поплавская

Я все равно не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей Родины можно трактовать однозначно: измена Родине.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Многие ведь, наверное помнят совершенно инфернальный мультфильм «Большой секрет для маленькой компании»? С унылыми и графоманскими песнями в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных. Не было советского ребенка, на которого этот мультик не нагонял тоску.

Страшный, скучный, плохо сделанный, и, главное, песни. Нужно обладать своеобразным умом, и зашкаливающим тщеславием, чтобы и вправду верить, что это понравится детям. «Собака бывает кусачей». Это когда хочется написать как Хармс, а получается, все равно унылый Сергей Никитин. <…>

Вообще, Никитины это маркер культурного и смыслового вырождения позднесоветской эпохи. <…> Впрочем, тут важно отметить, что Никитины были больше не барды, а часть тусовки советской творческой интеллигенции. Русофобской и антигосударственной.

Честно говоря, я думал что они давным-давно померли, ан нет, попердывают еще себе. Абсолютно согласен с Андреем Медведевым, песни бардов Никитиных из позднесоветских мультфильмов, это отличный саундтрек к молодежному хоррору, в котором маньяк-педофил охотится за компанией подростков.

Певец и композитор Юрий Лоза

Они [Никитины] живут в Америке. Они — американцы, что еще могут заявить американцы? Пора перестать обращать внимание на заявления иностранцев <…>. Нас же не интересует, что говорят камбоджийцы, мадагаскарцы, их можно приравнять к жителям этих стран. Тот контент, который был, останется с нами. Это не они написали эти песни.

*деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** признан Минюстом России иноагентом

*** фонд «Настоящая Россия» признан иноагентом и нежелательной организацией