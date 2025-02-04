В Белгородской области по распоряжению губернатора Вячеслава Гладкова был создан Совет по защите традиционных ценностей. Зачем он нужен и что об этом говорят его участники — в материале RTVI.

Что собой представляет Совет?

Белгородский Совет по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти — это совещательный орган. Распоряжение о его создании Гладков подписал в декабре 2024 года и сам стал его председателем. Аналогичные Советы губернатор порекомендовал создать главам муниципалитетов.

Задачи Совета — содействовать духовному единству народов региона, координировать усилия различных организаций и общественных объединений в регионе, взаимодействовать с некоммерческими структурами и заниматься инициативами, направленными на популяризацию культурного наследия, сохранение и укрепление традиционных ценностей.

В состав органа вошли несколько областных министров, митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, руководитель регионального главка МВД Василий Умнов, глава белгородского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Юрий Чернышев и другие.

Что о Совете говорят его участники?

Создание Совета по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти — это «прекрасная, правильная цель», заявил RTVI вошедший в его состав член ректор Белгородского государственного института искусств и культуры Сергей Курганский.

«У нас упущена была эта сторона нашей воспитательной работы. Прекрасно, что мы вернулись к этому, прекрасно, что мы исповедуем и в молодежь внедряем традиционные ценности. Мы были лишены, к сожалению, долгое время этого», — отметил он.

Министр общественных коммуникаций Белгородской области Оксана Тарантова, комментируя RTVI создание Совета, ответила кратко: «Есть указ президента, в нем все написано — изучайте внимательно документы на сайте Kremlin.ru».

Однако глава белгородского Союза художников Юрий Чернышев, который указан в списке как член Совета «по согласованию», заявил RTVI, что «не знает о таком Совете». «У нас нет ничего ценного» — добавил он, переадресовав Гладкову вопрос о своем попадании в список.

«У него спрашивайте, кто этим советом руководит, где и как. Ценностями какими-то. <…> Нас таких, как я, в Белгороде — тысячи. И что, всех поставить должны [в известность]? При чем [тут я]? Мы занимаемся картинами», — сказал он.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Согласно этому документу, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, коллективизм, историческая память, преемственность поколений, единство народов.

Также в указе перечислены угрозы российским традиционным ценностям. Среди них указаны экстремистские и террористические организации, отдельные СМИ, а также США и другие «недружественные иностранные государства».