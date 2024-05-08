В отношении автора многочисленных жалоб, называвшего себя борцом с ЛГБТ* и защитником традиционных ценностей, Тимура Булатова составлен протокол о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), говорится в карточке на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Максимальное наказание — штраф до 50 тыс. рублей.

Информацию об административном деле сам Булатов подтвердил «Осторожно, новости». Из-за чего завели дело, неизвестно.

«У меня вопрос большой, где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек, и по всей России более 20. Мало того, что СВО я поддерживаю, я еще в 2015 году был на Донбассе», — сказал Булатов.

По его словам, донос могли написать сторонники Светланы Пеуновой** (Лады-Русь) — создательницы секты «Академия развития Светланы Пеуновой**». В последнее время он добивается признания Пеуновой** экстремистской, и это могло стать основанием для доноса.

В разговоре с «Фонтанкой» Булатов сказал, что кто-то мог зарегистрировать в соцсетях аккаунт на его имя и написать в нем «нечто дискредитирующее», а затем на эту же информацию пожаловаться в полицию. Он отметил, что еще не решил, поедет ли в Москву на заседание суда.

48-летний Тимур Булатов проживает в Санкт-Петербурге. Он называл себя гееборцем, борцом с ЛГБТ* и защитником традиционных ценностей и отмечал, что по его заявлениям было возбуждено несколько уголовных дел о фейках, по которым фигуранты получили сроки. Также Булатов причислял себя к инициаторам уголовных дел против художниц Юлии Цветковой** и Александры Скочиленко.

В ноябре 2020 года по заявлению Булатова Роспотребнадзор по Петербургу временно закрыл Zoom cafe на Гороховой улице из-за несоблюдения коронавирусных мер. В жалобе говорилось, что там якобы планируется провести международный ЛГБТ*-кинофестиваль, в котором могут участвовать несовершеннолетние. Позднее выяснилось, что Булатов, судя по всему, перепутал название точки общепита с платформой для проведения видеоконференций и других онлайн-мероприятий.

При этом Булатов сам был судим в 2014 году по обвинению в присвоении денежных средств фирмы, где он работал менеджером в 2004-м. Тогда его приговорили к 2,5 годам исправительной колонии. Перед этим он 9 лет находился в розыске, скрываясь от правосудия.

Через полгода приговор защитнику традиционных ценностей пересмотрели и назначили штраф в размере 30 тыс. рублей и освободили от исполнения наказания в связи с амнистией, которую Госдума объявила в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

*движение признано в России экстремистским и запрещено

**внесена Минюстом в реестр иноагентов