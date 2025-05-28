С 2 по 8 июня в Нижнем Новгороде пройдет десятая юбилейная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). В этом году мероприятие соберет представителей более 30 стран, включая Китай, Индию, ОАЭ, Беларусь, Кубу, Аргентину, Саудовскую Аравию и другие государства.

ЦИПР традиционно выступает ключевой площадкой для обсуждения цифровизации промышленности и развития международных партнерств. В 2025 году основными темами станут импортозамещение, экспортный потенциал и трансграничные цифровые коммуникации. Особый акцент будет сделан на сотрудничестве со странами БРИКС, ШОС и Глобального Юга

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что ЦИПР с каждым годом усиливает международное присутствие, и в этом году число стран-участниц превысило 30.

«Мы активно работаем над выстраиванием зарубежных связей правительства и нижегородских айтишников. Так, в рамках ЦИПРа наши ИТ-компании, которые обучались по акселерационной программе „Sunrise Accelerator“, представят свои проекты иностранным коллегам. Кроме того, усиливаем образовательную повестку — на ЦИПРе пройдет награждение победителей международной ИТ-олимпиады, которую мы организовали совместно с Республикой Куба», — сказал глава региона.

В партнерстве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и ЮНИДО пройдут дискуссии о цифровых технологиях в промышленности и глобальных цепочках поставок. Отдельные сессии будут посвящены взаимодействию с Китаем и Беларусью.

Сооснователь и директор ЦИПР Ольга Пивень заявила, что конференция ЦИПР уже доказала свою эффективность в качестве международной площадки, став «точкой входа» для российских и иностранных компаний.

«В этом году мы наблюдаем колоссальный интерес со стороны зарубежных партнеров и видим потенциал в развитии сотрудничества и дальнейшей интеграции на глобальном уровне. Мы будем продолжать развитие международного партнерства со странами Глобального Юга и БРИКС», — сказала Ольга Пивень.

На экспозиции многие страны представят свои решения:

— Китай — системы хранения данных, серверы, 5G, ИИ, цифровые двойники, а также «зеленые» технологии для химической промышленности.

— Индия — ПО для анализа научных и патентных данных.

— Беларусь — ERP- и PLM-системы, решения для энергетики и соцсферы.

— Куба — проекты в e-commerce, автоматизации и авиабезопасности.

Также на выставке будет работать стенд «цифровых атташе» — сотрудников торговых представительств России, продвигающих отечественные IT-решения за рубежом.

5—6 июня в рамках ЦИПР пройдет Глобальный цифровой форум, где обсудят развитие технологического партнерства между странами