В ночь на 23 июля система российской ПВО сбила 33 беспилотника. В Ростовской области в результате атаки пострадали несколько человек, Росавиация временно закрывала два аэропорта. Что известно о последствиях ночных атак — в материале RTVI.

Как сообщило Минобороны, с 23:40 вторника до 07:00 среды дежурные средства ПВО над Тульской областью сбили 12 БПЛА, 11 — над Ростовской, шесть — над Нижегородской, два —над Брянской, по одному — над Курской и Калужской областями.

Накануне вечером системы ПВО перехватили и уничтожили 51 беспилотник. Основной удар пришелся на Брянскую область — 28 БПЛА, десять дронов сбили в Курской области, шесть — в Ростовской области, четыре — в Орловской, по одному — в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Новочеркасск под ударом

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что дроны атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы.

«В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие», — уточнил глава региона.

В крайне тяжелом состоянии в больницу доставили также жителя дома на Аксайской улице, врачи оказывают помощь раненым. В разных частях Новочеркасска из-за падения обломков БПЛА произошли пожары. Спасатели потушили возгорания.

«Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла неразорвавшаяся боевая часть беспилотника — по улице Октябрьская, 110, направлены специалисты-взрывотехники», — написал Слюсарь.

Последствия атак на Ростовскую область

По данным Слюсаря, в Родионово-Несветайском районе в слободе Большекрепинской на улице Белинского загорелся дом и сухая растительность, пожар охватил 300 квадратных метров. В соседнем доме повреждения получили крыша и окна. Люди не пострадали, возгорание потушили, отметил Слюсарь.

В СНТ «Дружба» (Мясниковский район) загорелся сухостой, туда отправились пожарные.

«В СНТ „Мечта“ взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ „Орион“ по ул. Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов — нежилой — получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь.

Он добавил, что в течение дня члены муниципальных комиссий зафиксируют причиненный ущерб. Власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

«Желаю раненым скорейшего выздоровления!» — заявил врио губернатора Ростовской области.

Что случилось в других регионах

Вечером 22 июля украинский FPV-дрон ударил по частному дому в деревне Гирьи Беловского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него осколочные ранения ног и лица. Его доставили в Курскую областную больницу, наши врачи оказали всю необходимую помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он призвал жителей не возвращаться в приграничные районы.

Около 23:00 в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, отменили ее только утром. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

В Калужской области беспилотники сбили в Кировском и Барятинском районах.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточнил губернатор Владислав Шапша.

Накануне вечером Росавиация сообщила о введении ограничений в работе калужского аэропорта. Их отменили лишь около семи утра в среду.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в ведомстве.

Временно закрывали аэропорт и в Нижнем Новгороде. По состоянию на 08:00, воздушная гавань работает в привычном режиме.