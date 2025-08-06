Западные ученые в сотрудничестве с российским геофизиком РАН нашли на дне моря следы кометы, которая 12800 лет назад столкнулась с Землей и вызвала длительное похолодание. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Около 12800 лет назад, в конце плейстоцена, на Земле произошло резкое похолодание — период позднего дриаса, которым завершился этап последнего оледенения, закончившегося 11700 лет назад. Среди ученых до сих пор нет консенсуса по поводу того, что именно привело к этому похолоданию, при котором температура упала на 10 градусов в течение года, а общее падение температуры длилось порядка 1200 лет.

В 2012 году благодаря сделанным находкам появилась так называемая гипотеза ударного воздействия (импакта) позднего дриаса. Согласно ей, к похолоданию на Земле привело падение крупного космического тела (кометы или астероида), которое, не долетев до поверхности Земли, рассыпалось в атмосфере, а образовавшиеся в результате взрыва частицы были рассеяны на огромной территории.

До недавнего времени в пользу кометной гипотезы говорили геологические находки, сделанные в отложениях на суше и во льдах, однако ученым не доставало аналогичных свидетельств, найденных на дне океана.

Чтобы закрыть этот пробел, ученые под руководством Кристофера Мура из Университета Южной Каролины провели геохимический анализ четырех кернов, взятых с глубин 0,5-2,4 километра со дна в Море Баффина, омывающего западное побережье Гренландии.

Для исследования кернов ученые применяли разные методики, в том числе сканирующую электронную микроскопию, времяпролётный масс-анализатор, энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию и масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой.

Так, анализ выявил в кернах наличие металлических частиц (содержащих никель, железо), соответствующих по составу кометной пыли. Частицы эти были найдены вместе с так называемыми сферулами, содержащими кремний и железо — их состав указывает на частично земное, частично — внеземное происхождение. По мнению ученых, эти микросферулы могли образоваться либо при взрыве кометы в атмосфере Земли, либо при ее ударе о поверхность, что привело к расплавлению пород.

Кроме того, анализ выявил еще более мелкие частицы с высоким содержанием платины, иридия, никеля и кобальта, что указывает на их внеземное происхождение.

Таким образом ученым удалось впервые выявить химическую аномалию в донных морских отложениях, соответствующих времени ударного воздействия (импакта) позднего дриаса.

«Таким образом, результаты этой работы подтверждают гипотезу ударного воздействия позднего дриаса, предполагающую, что столкновение Земли с крупной кометой и ее обломками в позднем дриасе привело к масштабным климатическим и экологическим изменениям», — говорится в исследовании.