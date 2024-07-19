Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион ранена в результате стрельбы во Львове. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в фейсбуке*.

«Сообщают, что на улице Масарика подстрелили женщину. По информации, это языковед Ирина Фарион. Женщина жива, состояние очень плохое», — написал он.

Позже Зинкевич сообщил, что Фарион находится в тяжелом состоянии. По его словам, соседи видели совершившего выстрел мужчину — он был в перчатках и пользовался оружием без глушителя.

Полиция Львовской области сообщила, что получила данные о покушении на 60-летнюю женщину в 19.30, она была госпитализирована с ранением головы. Имя пострадавшей не называется.

“На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовской области. Принимаются меры по установлению личности и задержанию стрелка”, — отмечается в сообщении.

По данным львовского издания Zaxid.net, Фарион доставили в больницу около 20.00.

Президент Украины Владимир Зеленский в 21.00 написал в своем телеграм-канале, что глава МВД страны Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк оперативно докладывают ему информацию о поисках мужчины, совершившего покушение.

“Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность”, — написал президент.

Фарион — доктор филологических наук. Была депутатом Верховной рады Украины в 2012-2014 годах. Стала знаменитой из-за радикальной позиции по национальному вопросу и скандальным инициативам, таким как предложение полностью отказаться от русского языка на Украине.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Фарион в ноябре 2023 года. Причиной стали ее слова об отказе считать украинцами служащих ВСУ, которые говорят по-русски, а также публикация письма одного из ее сторонников, проживающих в Крыму. Из-за того, что Фарион раскрыла его данные, молодой человек был задержан российскими полицейскими.

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