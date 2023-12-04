На полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова составили второй протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Информация об этом опубликована в базе московских судов, первой внимание на нее обратила «Медиазона»*

Согласно карточке на сайте суда, административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП было зарегистрировано 4 декабря в Дорогомиловском районном суде Москвы. Заседание по делу пока не назначено, что стало поводом для возбуждения нового дела, неизвестно.

В августе Квачкова уже оштрафовали по этой же статье на 40 тыс. рублей. Дело завели из-за трех постов, опубликованных весной 2023 года в группе в «Одноклассниках», которая велась от имени экс-полковника ГРУ. В публикациях критиковались ход военной операции на Украине и действия руководства вооруженных сил, а также первых лиц государства.

Сам полковник отрицал причастность к этой группе и к тому, что она публиковала, называя это «злонамеренной фальсификацией». На заседании суда он назвал группу «помойкой». Квачков также говорил, что не имеет страниц в соцсетях, и называл происходящее оскорбительным.

«Упрекать меня, русского офицера, в том, что я дискредитирую вооруженные силы, это оскорбительно и унизительно для меня. Считаю это заявление клеветническим и фальшивым», — заявил тогда Квачков.

В сентябре Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил административный иск отдела столичной полиции об установлении надзора за Квачковым до 2029 года. Сам он после этого рассказал RTVI о намерении оспорить решение суда.

Владимир Квачков — участник афганской войны, вооруженных конфликтов в Азербайджане и Таджикистане. В 2005 году был задержан в связи с обвинением в покушении на Анатолия Чубайса. Политик не пострадал, а Квачкова после трех лет пребывания в следственном изоляторе оправдал суд присяжных.

В начале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Несколько месяцев спустя Верховный суд уменьшил срок наказания до восьми лет.

Квачков вышел на свободу в 2019 году. Российскую военную операцию на территории Украины он поддерживает, критикует только непосредственно ведение боевых действий и представителей военного и политического руководства.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов