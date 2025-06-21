При подготовке к подъему затонувшего теплохода на Енисее произошел новый выброс нефтепродуктов, сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских. Он уточнил, что объем выброса пока неизвестен.

С вечера спасатели не прекращают работу по сдерживанию нефтяного пятна, рассказал Озерских. Они используют боновые заграждения и обрабатывают воду жидким и сухим сорбентом.

Глава района призвал жителей прибрежных населенных пунктов временно не использовать воду из Енисея для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд и рекомендовал им ограничить выпас скота и поение животных. Рыбакам, по его словам, следует быть особенно внимательными к состоянию водоема, особенно в загрязненных районах.

Эти меры будут действовать до получения положительного заключения от Росприроднадзора.

8 июня теплоход с двумя баржами столкнулся с подводным препятствием в Казачинских порогах. Судно получило пробоину, частично затонуло, и дизельное топливо попало в реку. 12 июня в Красноярском крае из-за аварии ввели режим ЧС.

9 июня Озерских рассказал, что в результате происшествия в воду попало около 30 тонн дизельного топлива.

На следующий день, 10 июня, заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк сообщила, что власти организовали проверку в отношении компании «Обь-Иртышское речное пароходство», которой принадлежит затонувший теплоход.

Она уточнила, что, согласно данным краевого центра мониторинга, в пробах воды «в месте аварии и ниже по течению обнаружены превышения по нефтепродуктам от 14 до 40 раз».

20 июня, Озерских сообщил, что работы по локализации аварии завершены, очищено более 10 км берега и 7500 кв. м водной поверхности. По его словам, пробы воды показали незначительные превышения нормативов, массовой гибели рыбы не зафиксировано.

Кроме того, проводится ремонт теплохода: заделаны повреждения корпуса, и сейчас идет подготовка к откачке воды. Он подчеркнул, что для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды во время снятия судна с мели устанавливаются дополнительные боновые заграждения.