На фасаде здания Волгоградского медицинского университета вновь появился демонтированный более 60 лет назад профиль Иосифа Сталина, сообщает местное издание V1. До 1961 года изображение «вождя народов» находилось над главным входом на фасаде между колоннами в одном ряду с профилями Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Шестиэтажное здание на площади Павших Борцов было построено в 1953 году — через год после смерти Сталина — по проекту известных советских архитекторов Василия Симбирцева и Ефима Левитана. Изначально в нем находилась Областная высшая партийная школа, но в 1960 году туда переехал Сталинградский медицинский университет.

На капителях колонн здания со стороны Аллеи Героев размещались композиции с раскрытой книгой, на левой странице которой была выгравирована фамилия Ленина, а на правой — Сталина. В 1961 году правую страницу в книгах над всеми колоннами затерли, а барельеф Сталина в медальоне убрали с фасада.

В сентябре 2022 года аукцион на проведение капремонта здания за 240 млн рублей выиграла компания ООО «Рио» — единственная участница конкурса. Проект, над которым работал известный волгоградский краевед и архитектор Сергей Сена, предусматривал общие реставрационно-строительные работы с восстановлением исторических оконных и дверных проемов, заменой пластиковых оконных переплетов на ламинированные под дерево, а металлических дверей — на дубовые, снятием внешних блоков кондиционеров, возвращением заградительной балюстрады на крышу и очисткой стен от копоти.

Фамилию «Сталин» в книгах над колоннами и его профиль на фасаде решено было восстановить. Но в случае с изображением «вождя» проект предусматривал не полную реставрацию, а лишь прочерчивание контура под цвет стены и размещение информационной таблички с надписью о том, что на этом месте раньше находился барельеф, и фотографией оригинала.

«Это будет узнаваемый силуэт головы Иосифа Виссарионовича. Внизу при этом будет установлена специальная табличка, на которой будет фотография, как он выглядел до 1961 года. Это такое сочетание изобразительного материала и текстовой информации, которая, кстати, будет продублирована еще шрифтом Брайля», — рассказал Сергей Сена.

Аналогичным образом профиль Сталина решено было вернуть и на фасад волгоградского планетария. Барельеф в круглом медальоне был замазан строительным раствором в 1961 году. V1 предполагает, что это произошло в ту самую ночь, когда в городе, переименованном из Сталинграда в Волгоград, снесли памятник Сталину у входа в Волго-Донской канал. При очистке барельефа обнаружилось, что нос и подбородок отбиты.

Научно-методический совет по вопросам культурного наследия Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области обсудил, как быть с поврежденным барельефом, и принял решение восстановить его в ходе реставрации планетария.