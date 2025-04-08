На острове Негрос в центральной части Филиппин произошло извержение вулкана Канлаон. Столб пепла поднялся на высоту около четырех километров, сообщает South China Morning Post.

Канлаон — один из 24 действующих вулканов на Филиппинах. Власти подготовились к извержению, эвакуировав близлежащие деревни из-за его активности в сентябре и декабре 2024 года.

Reuters со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) передает, что уровень опасности после извержения Канлаона достиг третьего уровня из пяти возможных, это предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

ABC news со ссылкой на заявление Phivolcs подчеркивает, что извержение началось в 5:51 по местному времени (0:51 мск).

«Мы были готовы к извержению. Семьи, проживающие в радиусе 4—6 километров, уже были эвакуированы во время предыдущего извержения в декабре прошлого года», — рассказал AFP сотрудник спасательной службы.

В последний раз этот Канлаон извергался в декабре 2024 года. Тогда из шестикилометровой опасной зоны было эвакуировано примерно 47 тыс. жителей.