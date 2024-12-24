Извержение вулкана Килауэа происходит на Большом острове архипелага Гавайи, сообщает The Guardian со ссылкой на Гавайскую вулканическую обсерваторию.Портал Scripps News называет этот вулкан одним из самых мощных в мире.

Началось извержение накануне утром, 23 декабря. Гейзеры лавы, которые превышают 80 м в высоту, можно наблюдать по видеокамерам, установленным возле жерла вулкана.

Вулканическая котловина находится в закрытых зонах Национального парка, на отдалении от населенных пунктов. Лава не несет угрозы для местного населения. Однако эксперты предупредили, что угрозу несет вулканический смог, который мог достичь домов по ветру. Смог содержит диоксид серы и может ухудшить симптомы у людей с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.

Килауэа — активный щитовой вулкан, его большая часть входит в состав нацпарка «Гавайские вулканы». С 1912 года за его активностью наблюдают ученые из Гавайской вулканической обсерватории. Высота вулкана — 1 243 м над уровнем моря, его основание уходит на дно Тихого океана, глубиной около 5,5 км.

Последние извержения вулкана были зафиксированы в сентябре и июне 2024 года, до этого он извергался в 2023-м. В 2018 году извержение Килауэа уничтожило более 700 домов.