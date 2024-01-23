Серия землетрясений произошла в восточной части Китая в округе Аксу возле границы с Киргизией и Казахстаном. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки ощутили в городах Киргизии, Казахстана, а также Узбекистана.

Землетрясения начались 22 января в первой половине дня. В 12:10 по алматинскому времени (09:10 мск) зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) Казахстана. Эпицентр был расположен в 383 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Самые мощные толчки магнитудой 7 баллов зафиксированы 23 января в 0:09 по местному времени (22 января 21:09 мск), передало EMSC. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от округа Аксу на территории Китая и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг зафиксирован на глубине примерно 65 км.

Спустя полчаса сейсмологические службы зафиксировали еще одно землетрясение в этом же районе магнитудой 5,5 баллов. Об этом писало издание Orda.kz. Как передавало агентство АКИ-пресс, толчки были и в 00:50 и 01:36 по бишкекскому времени.

В Китае

Как сообщило сейсмологическое бюро Синьцзяна, офис штаба Государственного совета по ликвидации последствий землетрясения направил рабочую группу во главе с заместителем директора китайской администрации по борьбе с землетрясениями прямым рейсом из Пекина в район Аксу.

Сейсмологическое бюро направило в район землетрясения выездную группу из 30 человек, комиссара Аксуского районного управления и трех человек из Регионального управления по чрезвычайным ситуациям для проведения сейсмических работ. По состоянию на 03:30 23 января всего зарегистрировано 23 афтершока, в том числе 1 магнитудой 5-5,9, 3 магнитудой 4-4,9 и 4 магнитудой 3-3,9.

В Казахстане

Издание «Курсив» со ссылкой на данные региональных сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК, сообщало о землетрясении силой 5 баллов. После его начала начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев в видеообращении заявил о необходимости жителям покинуть дома. Он попросил граждан сохранять спокойствие, выйти на улицу и оставаться там до особого разрешения от департамента города.

В 00:20 аким Алматы Ерболат Досаев провел экстренное совещание оперативного штаба, где обсуждался дальнейший план действий и открытие пунктов сбора населения, в том числе в детских садах и школах.

Разрушительного землетрясения в Алматы не ожидается, а последние толчки — это афтершоки, сообщил директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев: «На данный момент зарегистрировано уже более 10 афтершоков, из них наши жители [Казахстана] ощутили два. Сейсмические события идут на угасание. Поводов для паники нет», передавало издание Orda.kz.

В Киргизии

Из-за сильных толчков горожане стали выходить на улицы. Местные жители выкладывают в чаты телеграм-каналов кадры из квартир, на которых видно, как шатаются люстры и двигается мебель.

Министр чрезвычайных ситуаций республики Бообек Ажикеев выступил с видеообращением. По его информации, особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. В Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах, а также в Бишкеке жертв и разрушений не зафиксировано, передавало агентства АКИ-пресс.

Как писали местные жители в телеграм-канал «Сейчас KG», в Бишкеке, Токмаке и Кемине землетрясение ощущалось достаточно сильно. Особо мощные толчки зафиксировали на юге Иссык-Куля.

В Узбекистане

Подземные толчки ощутили в Ташкенте и других соседних местностях, сообщила пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600-650 км от эпицентра) — 3-4 балла. Жители столицы Узбекистана рассказали «Газете.uz», что колебания на высоких этажах ощущались в течение 30−40 секунд. О жертвах и разрушениях не сообщается.